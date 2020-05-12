2020-05-12T04:05:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент: с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается

В Томской области действующий режим самоизоляции продлен до 1 июня
Антонина Ленская
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Право принимать решения о сроках выхода из режима ограничений президент оставил за главами регионов.Право принимать решения о сроках выхода из режима ограничений президент оставил за главами регионов.Фото: из открытых источников
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В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране с 12 мая и поэтапном выходе из режима обязательной самоизоляции.

Напомним, ранее глава государства из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции объявил для всех жителей России нерабочую неделю с сохранением зарплаты с 30 марта по 5 апреля. Позже действие «коронавирусных каникул» в стране было продлено до 30 апреля, затем – до 11 мая. При этом продолжали работать все структуры жизнеобеспечения.

В своем очередном телеобращении к россиянам президент, в частности, заявил: «С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией, ее опасность сохраняется... Выход из режима ограничения быстрым не будет, он потребует значительного времени».

Таким образом, на территории РФ сохраняется запрет на все массовые мероприятия. Однако предприятия, как крупные, так и малые, могут постепенно возвращаться к активной экономической деятельности. «Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики – строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что главы субъектов Федерации по-прежнему сами принимают решения о сроках выхода из режима ограничений. У губернаторов остается право по согласованию с правительством ограничивать работу предприятий, не обеспечивающих санитарные нормы.

Напомним, что 8 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Томской области продлил до 1 июня действующий в регионе режим самоизоляции. Притом что с сегодняшнего дня, 12 мая, он смягчен, уже с 18 мая будет введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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