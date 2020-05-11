Коронавирус в Томске, последние новости на 12 мая 2020 года: в регионе от COVID-19 умер четвертый человек

11 Май 2020 2020-05-11T21:02:36+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 12 мая 2020 года

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На сегодня, 12 мая, в Томской области зафиксировано 279 случаев COVID-19. Из них рекордные 69 – вчера.

COVID-19 установлен у 59-ти вахтовиков, прибывших из Якутии и находящихся в обсерваторах Томской области. Три случая привозные из Новосибирска, где жители Томской области принимали участие в строительных работах. Остальные – контакты с теми, у кого заболевание диагностировано ранее: внутрисемейное заражение, а также из установленного очага в одном из медучреждений.

Восемь заболевших госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и инфекционное отделение больницы №3 Томска. Остальные -61 человек - симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в обсерваторах (59 вахтовиков) и в домашних условиях (двое).

На кислородной поддержке в МСЧ№2 находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 223 человека.

В Томской области зарегистрировано 279 случаев заболевания коронавирусом: 212 на лечении, 63 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU