Рейтинговое голосование по объектам будущего благоустройства стартовало в Томске

11 Май 2020 2020-05-11T11:46:20+03:00

Отдать свои голоса за лучшие проекты могут горожане старше 14 лет

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Сегодня, 11 мая, на сайте администрации Томска стартовало онлайн-голосование, в ходе которого томичи выберут объекты благоустройства на 2021-2022 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование доступно по ссылке и продлится до 31 мая. В нем могут принять участие горожане старше 14 лет.

С разбивкой по районам в онлайн-бюллетень включено 62 территории. Как сообщает пресс-служба мэрии, проголосовать можно за неограниченное количество объектов. По итогам отбора будет сформирован перечень из 59 общественных пространств. Кроме того, продолжится благоустройство объектов, которые были отобраны ранее. «Мнение горожан определяет будущий облик Томска. Вместе мы благоустраиваем территории, не только включенные в традиционные туристические маршруты, но и расположенные на окраинах», - отметил томский мэр Иван Кляйн.

Познакомиться с дизайн-проектами общественных пространств, участвующих в онлайн-голосовании, можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU