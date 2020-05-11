2020-05-11T10:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о 69 новых случаях заражения COVID-19

Общее число случаев заражения в регионе достигло 279
Алиса Селезнева
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11 мая в регионе выявлено рекордное число зараженных COVID-1911 мая в регионе выявлено рекордное число зараженных COVID-19Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 мая, в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 279 подтвержденных случаев. Ранее губернатор Томской области предупредил о 59 заболевших томичах–вахтовиках, вернувшихся с Чаяндинского месторождения Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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