Коронавирус в Томске: стало известно о 69 новых случаях заражения COVID-19

11 Май 2020 2020-05-11T10:39:43+03:00

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Сегодня, 11 мая, в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 279 подтвержденных случаев. Ранее губернатор Томской области предупредил о 59 заболевших томичах–вахтовиках, вернувшихся с Чаяндинского месторождения Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU