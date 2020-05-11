2020-05-11T07:25:43+03:00
Общество

Пивной магазин в Томске, нарушавший предписания Роспотребнадзора, закрыли судебные приставы

Торговая точка обслуживала посетителей в формате бара, вопреки запрету из-за COVID-19
Алиса Селезнева
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фото: УФССП по Томской областифото: УФССП по Томской областиФото: из открытых источников
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Томские судебные приставы, исполняя решение суда, приостановили деятельность магазина- бара, расположенного на пр. Мира, 35 А в областном центре. С иском в суд обратилось Управление Роспотребнадзора по Томской области. Его инспекторы во время совместного рейда с сотрудниками полиции выявили в торговой точке нарушение санитарных правил, введенных из-за угрозы распространений новой коронавирусной инфекции: данный магазин принимал посетителей, которые покупали пиво и пили его за столиками здесь же.

В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, был составлен административный протокол, который впоследствии рассмотрел Ленинский районный суд.

- Изучив обстоятельства дела, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности заведения сроком на 30 суток. Поскольку решение о запрете деятельности подлежит немедленному исполнению, сотрудники отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Томска незамедлительно выехали в магазин и в присутствии доверенного лица предпринимателя опечатали помещение. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Отмечается, что в целях недопущения возобновления деятельности судебные приставы ежедневно проверяют закрытую торговую точку, в том числе и в праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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