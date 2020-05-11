20 мотоциклистов- нарушителей выявили томские полицейские за праздничные дни

11 Май 2020 2020-05-11T05:52:55+03:00

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В течении суток, 8 - 9 мая, в ходе рейдового мероприятия, инспекторы ГИБДД Томской области выявили 20 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. – сообщает пресс-служба ведомства.

- В частности, 6 граждан управляли двухколёсным транспортным средством, не имея право на управление, либо лишенные такого права; 6 мотоциклистов управляли без мотошлемов; за управление мотоциклом без полиса ОСАГО привлечено к административной ответственности 4 человека. Два водителя управляли мотоциклами, которые не был зарегистрированы в установленном порядке. Один водитель управлял мототранспортным средством с признаками опьянения. 2 мотоцикла помещено на специализированную штрафную стоянку. – отмечается в сообщении.

Также отмечается, что рейдовые мероприятия на территории региона будут продолжаться все майские праздники.

УМВД по Томской области призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и отказаться от необязательных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU