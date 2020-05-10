Коронавирус в Томске, последние новости на 11 мая 2020 года: в регионе зарегистрирован третий случай смерти от COVID-19

10 Май 2020 2020-05-10T21:02:55+03:00

В Томской области коронавирус унес жизни трех человек Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 11 мая 2020 года

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На сегодня, 11 мая, в Томской области зафиксировано 210 случаев COVID-19. Из них 19 – вчера. 15 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и инфекционное отделение больницы №3 Томска, четверо симптомов заболевания не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Основная причина инфицирования – контакты с теми, у кого COVID-19 диагностирован ранее: внутрисемейное заражение, а также из установленного очага в одном из медучредений. Два случая – привозные из Новосибирской и Челябинской области, эпидемиологи устанавливают контакты внутри региона. Еще по одному ведется эпидемиологическое расследование, источник заражения не известен.

Контрольные смывы подтвердили выздоровление семи человек.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал смерть третьего умершего от коронавируса в регионе.

- Пациент поступил в респираторный госпиталь медсанчасти №2 в тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и сопутствующими заболеваниями – онкогематологической патологией, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы в стадии декомпенсации. Причина смерти – полиорганная недостаточность, - сообщил Иван Деев.

На кислородной поддержке в МСЧ№2 находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 226 человек.

В Томской области зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом: 144 на лечении, 63 выздоровели, трое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU