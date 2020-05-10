В Томске расследуется уголовное дело по факту сбыта государственных наград
Отделом дознания ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».
Согласно постановления Советского районного суда города Томска сотрудниками УМВД России по Томской области при поддержке Управления Росгвардии по Томской области проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательную базу.
Также в ходе расследования уголовного дела выявлен факт незаконного хранения 45 патронов калибра 5.6 мм и одного патрона калибра 7.62 мм, которые согласно заключению эксперта относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU