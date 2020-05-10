2020-05-10T10:52:03+03:00
Происшествия

В Томске расследуется уголовное дело по факту сбыта государственных наград

Также подозреваемый незаконно хранил у себя боеприпасы
ИГОРЬ ТЮРИН
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Бизнес на наградах - торговля памятью и подвигомБизнес на наградах - торговля памятью и подвигомФото: из открытых источников
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Отделом дознания ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Согласно постановления Советского районного суда города Томска сотрудниками УМВД России по Томской области при поддержке Управления Росгвардии по Томской области проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательную базу.

Также в ходе расследования уголовного дела выявлен факт незаконного хранения 45 патронов калибра 5.6 мм и одного патрона калибра 7.62 мм, которые согласно заключению эксперта относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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