2020-05-10T07:14:28+03:00
75 лет Великой Победы

На ремонт жилья ветеранов и оказание им помощи томские власти направили более 25 млн рублей

Средства на эти цели поступают из областного и муниципальных бюджетов
ИГОРЬ ТЮРИН
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Помощь ветеранам оказывается постоянноПомощь ветеранам оказывается постоянноФото: из открытых источников
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В 2020 году в Томской области продолжатся мероприятия по оказанию помощи в ремонте жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов участников войны.

Из областного и муниципальных бюджетов на эти цели направлено 19,35 млн рублей, помощь получат около 400 семей ветеранов войны.

На оказание адресной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в ремонте и переустройстве жилых помещений, обустройстве индивидуальных источников водоснабжения, а также других сооружений и построек, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд, на приобретение непродовольственных потребительских товаров дополнительно направлено 6 млн рублей.

Отметим, что в Томской области проживают 4635 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 197 инвалидов и участников войны, 4389 тружеников тыла, 49 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 1441 вдова погибшего и умершего участника Великой Отечественной войны и 63 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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