2020-05-09T21:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 10 мая 2020 года: количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 191

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 10 мая 2020 года
Елена Реутова
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На кислородной поддержке находится семь человекНа кислородной поддержке находится семь человекФото: из открытых источников
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На сегодня, 10 мая, в Томской области зафиксировано 191 случаев COVID-19. Из них 15 – вчера. Восемь заболевших госпитализированы с симптомами ОРВИ в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Еще у семи симптомов заболевания нет, они находятся под наблюдением в домашних условиях.

Установлены источники заболевания: один домашний очаг - коронавирус подтвержден в семье, один привозной случай из Москвы, еще один очаг – медицинское учреждение. За сутки в одной из клиник томского НИИ выявлено заболевание у 11 человек из числа медицинских работников и пациентов.

Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, два отделения клиники закрыты на карантин, проведена заключительная дезинфекция помещений.

- Первый случай заражения был зафиксирован 22 апреля. У пациента через четыре дня после плановой госпитализации поднялась температура, появились признаки ОРВИ. Он был перемещен в респираторный госпиталь, где подтвержден диагноз COVID-19. Контактные с ним медработники и пациенты были взяты под эпидемиологическое наблюдение. На сегодняшний день в данной цепочке установлены заболевания у 19 человек, - прокомментировал Иван Деев.

Он отметил, что эпидемиологическое расследование продолжается, также проводится внутренняя проверка на предмет соблюдения мер безопасности в период эпидемической ситуации сотрудниками медицинского учреждения.

На кислородной поддержке в МСЧ № 2 по-прежнему семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 230 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 1451 ПЦР-тест, всего с начала тестирования проведено 26 675 исследований.

В Томской области зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом: 133 человека находятся на лечении, 56 человек выздоровели, двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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