Записки рядового: томский певец записал клип, посвященный Дню Победы

9 Май 2020 2020-05-09T14:18:15+03:00

Своим творчеством Дмитрий хочет донести до молодежи важность Победы и память о ветеранах Фото: из открытых источников

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Томский танцор и певец Дмитрий Титов записал клип по мотивам «Записок рядового».

- С великим праздником Победы! - обратился автор к своей аудитории. - Пусть эта песня подарит вам ценность чистого неба над головой. Она основана на реальных записках рядового, прошедшего Великую Отечественную войну.

По словам Дмитрия, своим современным творчеством он хочет донести до молодежи важность Победы и память о ветеранах. - Патриотизм, это то чувство которое необходимо воспитывать, в современном мире это сделать все сложнее, надеюсь мой метод затронет сердца и души всех людей, - отметил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/778115" frameborder="0"></iframe> 9 мая Томск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU