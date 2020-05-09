2020-05-09T14:18:15+03:00
75 лет Великой Победы

Записки рядового: томский певец записал клип, посвященный Дню Победы

Песня основана на реальных записках рядового, прошедшего Великую Отечественную войну
Елена Реутова
Поделиться:
Своим творчеством Дмитрий хочет донести до молодежи важность Победы и память о ветеранахСвоим творчеством Дмитрий хочет донести до молодежи важность Победы и память о ветеранахФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томский танцор и певец Дмитрий Титов записал клип по мотивам «Записок рядового».

- С великим праздником Победы! - обратился автор к своей аудитории. - Пусть эта песня подарит вам ценность чистого неба над головой. Она основана на реальных записках рядового, прошедшего Великую Отечественную войну.

По словам Дмитрия, своим современным творчеством он хочет донести до молодежи важность Победы и память о ветеранах. - Патриотизм, это то чувство которое необходимо воспитывать, в современном мире это сделать все сложнее, надеюсь мой метод затронет сердца и души всех людей, - отметил он.

9 мая Томск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Записки рядового: томский певец записал клип, посвященный Дню Победы
Четыре обсерватора на 500 мест развернуты в Томской области
Коронавирус в Томске: стало известно о 15 новых случаях заражения COVID-19
Илья Варламов объявил сбор средств на восстановление деревянного дома в Томске
Масочный режим для жителей Томской области станет обязательным с 18 мая
Коронавирус в Томске, последние новости на 9 мая 2020 года: госпитализирован первый ребенок с COVID-19
В Томской области к 75-летию Победы заложен «Сад памяти»
Театральный сквер Томска стал одним из лучших проектов благоустройства в РФ
Проект «Улица Победы» реализуется в Томске
Дистанционный режим обучения в Томском политехе продлен до 31 августа
Студентка Томского аграрного колледжа одержала победу на конкурсе
Аграрии Томского района борются с огнем на землях сельхозназначения
Томские студенты будут нести Вахту Памяти в День Победы
Федерация шахмат Томской области провела онлайн-турнир к 75-летию Победы