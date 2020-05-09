Четыре обсерватора на 500 мест развернуты в Томской области

9 Май 2020 2020-05-09T11:22:53+03:00

Три из них уже принимают находящихся на самоизоляции

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В Томской области развернуты четыре обсерватора более, чем на 500 мест. Три из них уже принимают находящихся на самоизоляции.

Обсерваторы представляют собой отдельно стоящие здания. На их территории действуют карантинные мероприятия, соблюдаются все меры безопасности, проводится регулярная дезинфекция помещений. Проживающие находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Выход из комнат строго запрещен, в жилых помещениях есть все необходимое для приема пищи и осуществления гигиенических процедур. Посторонним вход на территорию запрещен, охрана осуществляется силами МВД и Росгвардии.

В течение 14 дней в обязательном порядке в них размещаются жители Томской области, вернувшиеся из-за рубежа, а также из Республики Саха (Якутия).

Устроиться на обязательный карантин здесь могут прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга или другого региона России, если у них нет возможности находиться на самоизоляции в домашних условиях, не подвергая опасности заражения проживающих с ними людей.

По этим же причинам разместиться в обсерваторе могут и другие жители региона, не выезжавшие за его пределы, но имеющие основание полагать, что контактировали с заболевшим коронавирусом и теперь могут быть источником заражения для своих близких, а также те, кому выдано постановление управления Роспотребнадзора по Томской области об обязательной самоизоляции.

При необходимости находящимся на самоизоляции в обсерваторе оформляется больничный лист.

- В обсерватор помещаются условно здоровые люди, без признаков острой респираторной инфекции. Такая изоляция позволяет удостовериться в состоянии их здоровья, а в случае заболевания Covid-19 – своевременно его выявить и предупредить распространение вируса, - пояснил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе задействованы три обсерватора, в них находятся 230 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU