Масочный режим для жителей Томской области станет обязательным с 18 мая

9 Май 2020 2020-05-09T04:57:16+03:00

По решению властей закрывать лицо в транспорте, магазинах и на рабочих местах придется всем без исключения. Фото: из открытых источников

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Как ранее сообщалось, с 9 мая в Томской области вводится масочный режим. Об этом вчера в очередном обращении к жителям региона заявил губернатор Сергей Жвачкин.

В ближайшие дни ношение в общественных местах масок, а также перчаток будет носить рекомендательный характер. Однако с 18 мая эта практика в Томской области станет обязательной. Соответствующее распоряжение, датированное 08.05.2020 года, опубликовано на официальном сайте областной администрации. В документе говорится следующее:

«С 9 мая 2020 года рекомендовать гражданам, а с 18 мая 2020 года обязать граждан при оставлении места проживания (пребывания) в случаях, указанных в пункте 9 настоящего распоряжения, использовать в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях и общественном транспорте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук».

Поясним, что пункт 9 касается передвижений жителей в условиях режима самоизоляции, который пока продлен до 1 июня. Граждане по-прежнему обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за медпомощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту/от места работы, если она не приостановлена (при наличии необходимых документов); выгула домашних животных; выноса твердых коммунальных отходов до ближайшей площадки; участия в проведении процессуальных действий.

С 12 мая сюда добавятся «прогулки, занятия спортом и физическими упражнениями на улице (без использования уличного спортивного инвентаря) индивидуально или с совместно проживающими членами семьи с соблюдением дистанции до других групп граждан не менее 3 метров».

Штрафные санкции, которым подвергнутся томичи, появившиеся в общественных местах без защитной маски, в распоряжении не обозначены, как и возможный срок отмены масочного режима.

В настоящее время большинство регионов России уже ввели у себя масочный режим или объявили о том, что он стартует в ближайшие дни. По данным Роспотребнадзора, озвученным 6 мая на совещании с президентом страны, этот список состоял из 68 регионов. 7 мая о введении масочного режима объявили Москва, Крым, Свердловская область и Дагестан. Также использование защитных масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге. Таким образом, после майских праздников подобная мера индивидуальной защиты может стать неотъемлемой частью жизни практически для всех россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU