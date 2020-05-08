2020-05-08T21:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 9 мая 2020 года: госпитализирован первый ребенок с COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 9 мая 2020 года
Елена Реутова
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На кислородной поддержке находится семь человекНа кислородной поддержке находится семь человекФото: из открытых источников
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На сегодня, 9 мая, в Томской области зафиксировано 176 случаев COVID-19. Из них 14 – вчера. Восемь человек госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один – в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева. Остальные симптомов заболевания не имеют, находятся дома на изоляции под врачебным наблюдением.

У 13 заболевших установлены источники заражения. Это контакты с теми, у кого инфекция была обнаружена ранее. Причина инфицирования еще одного пациента устанавливают эпидемиологи.

У одного заболевшего коронавирус обнаружен при 14–дневной изоляции, которая организована перед началом работы на вахте. Причина инфекции – контакт с заболевшим ранее в межвахтовый период.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление шести человек.

На кислородной поддержке по-прежнему семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек, включая 196 вахтовиков, прилетевших с Чаяндинского месторождения Якутии.

За сутки взято на исследование 1450 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 25 224 исследования.

В Томской области зарегистрировано 176 случаев заболевания коронавирусом: 126 человек находятся на лечении, 48 человек выздоровели, двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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