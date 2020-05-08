В Томской области к 75-летию Победы заложен «Сад памяти»

8 Май 2020 2020-05-08T14:20:45+03:00

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8 мая в Темерчинском урочище Тимирязевского лесничества вблизи поселка 86 квартал заложен «Сад памяти» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В акции приняли участие более 50 работников департамента лесного хозяйства, «Томсклесхоза», Томской авиабазы и волонтеры. О подвиге земляков, приближавших Победу и не вернувшихся с фронта, здесь будут напоминать высаженные 18 тысяч сеянцев лиственницы.

– Сегодня мы не просто высаживаем деревья, а создаем традицию. Через 10 лет на этом месте будет двухметровый лес, куда можно будет прийти вместе со своим ребенком и еще раз рассказать ему о подвигах и героизме дедов и прадедов», – сказал замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев.

В условиях режима самоизоляции организаторы акции изменили ее формат, исключив массовые посадки леса. В лесничествах региона закладка Сада памяти проводится в рамках плановых работ по лесовосстановлению. Каждое новое дерево лесники посвящают памяти воинов, сражавшихся за мирное небо.

– Сегодня я высаживаю новые деревья в честь моего прадеда Красноярова Павла Константиновича. Он был призван на фронт в 1942 году и прошёл практически всю войну. Дошел со стрелковой дивизией до Польши. Награжден орденами и медалями, – поделилась своей историей зампредседателя комитета департамента лесного хозяйства Светлана Куриленко.

Стать участником акции сможет каждый житель Томской области. Те, кто проживает в частном доме или находится на даче, могут посадить дерево у себя на участке, нанести точки высадки на интерактивную карту акции на сайте садпамяти2020.рф, а фоторепортажи с рассказами о тех, кому посвящено дерево, – разместить на своих страничках в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Тем, у кого нет возможности дома посадить дерево, организаторы предлагают выкладывать в соцсетях фото поделок, рисунков, аппликаций по тематике акции также с хештегом #СадПамятиДома.

ИСТОЧНИК KP.RU