Проект «Улица Победы» реализуется в Томске

8 Май 2020 2020-05-08T13:54:50+03:00

Благоустройство улиц в рамках праздничного проекта в честь юбилея Победы Фото: из открытых источников

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Улица 79-й Гвардейской Дивизии, расположенная в Ленинском районе Томска, вошла в 2020 году в список объектов федерального проекта «Улица Победы».

В приуроченном к 75-летию Великой Победы патриотическом проекте «Улица Победы» участвуют регионы, реализующие национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники приводят в нормативное состояние улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны.

Томская улица 79-й Гвардейской Дивизии названа в честь воинской части СССР в годы Великой Отечественной войны. 284-я стрелковая пехотная дивизия была сформирована в Томске 15 декабря 1941 года. Боевое крещение бойцы приняли в июне 1942 года под станицей Касторной, участвовали в боях за освобождение Правобережной Украины, Одессы и в штурме Берлина.

На улице 79-й Гвардейской дивизии, протяженность которой составляет 1,55 км, заменят дорожное покрытие на всей ширине проезжей части. В рамках синхронизации работ коммунальных и дорожных организаций до начала ремонта дорожного полотна специалисты приведут в порядок объекты инженерной инфраструктуры. Один из них уже заменен, ремонт второго запланирован на середину мая. После этого ремонтные работы начнут дорожники.

ИСТОЧНИК KP.RU