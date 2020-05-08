Томские студенты будут нести Вахту Памяти в День Победы

8 Май 2020 2020-05-08T12:54:44+03:00

9 мая у Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду рота Почетного караула будет нести Вахту Памяти

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Рота Почетного караула из выпускников штаба Поста № 1 Дворца творчества детей и молодежи в День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 8.30 до 17.00 часов будет нести Вахту Памяти у Мемориала Боевой и Трудовой славы томичей в Лагерном саду.

В состав роты войдут студенты вузов и техникумов – бывшие воспитанники томского штаба Поста № 1. Всего в состав роты войдет 25 человек.

Все участники почетного караула будут нести Вахту Памяти в медицинских масках, и соблюдать дистанцию более двух метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU