2020-05-08T12:24:45+03:00
Происшествия

В Томской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности

Его действия с бытовым газом привели к взрыву, погибли два человека
ИГОРЬ ТЮРИН
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Неосторожность привела к утечке газа, взрыву и гибели людейНеосторожность привела к утечке газа, взрыву и гибели людейФото: из открытых источников
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Следственный комитет Российской Федерации по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Колпашево в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, 10 февраля 2020 года в вечернее время житель г. Колпашево Томской области, находясь у себя дома, нарушил требования пожарной безопасности при подключении газового баллона к плите.

В результате собственных неосторожных действий он допустил утечку газа, что привело к взрыву газового баллона и пожару в доме, в результате которого погибло два человека.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Колпашевский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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