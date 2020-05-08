В Томской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности
Следственный комитет Российской Федерации по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Колпашево в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
По версии следствия, 10 февраля 2020 года в вечернее время житель г. Колпашево Томской области, находясь у себя дома, нарушил требования пожарной безопасности при подключении газового баллона к плите.
В результате собственных неосторожных действий он допустил утечку газа, что привело к взрыву газового баллона и пожару в доме, в результате которого погибло два человека.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Колпашевский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU