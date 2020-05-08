Проекты Томского госуниверситета получат более 5,5 млн рублей по грантам Росмолодежи

8 Май 2020 2020-05-08T11:45:02+03:00

Во Всероссийском конкурсе выиграли восемь проектов томских вузов, шесть из них – проекты ТГУ

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В 2020 году Всероссийский конкурс молодежных проектов впервые проводился одновременно и для молодежи 14–30 лет, и для высших учебных заведений.

Гранты Федерального агентства по делам молодежи по итогам конкурса получили 18 томичей и команды двух томских университетов. Так, шесть проектов Томского государственного университета вошли в число победителей и получат поддержку на 5,1 млн рублей. Кроме того, гранты из разных источников финансирования выиграли три студентки и выпускница ТГУ.

На конкурс проектов среди физических лиц от Томской области поступило 80 заявок; грантовую поддержку на общую сумму 6,1 млн рублей получат 18 проектов. Заявок от вузов региона было подано 34; в конкурсе выиграли восемь, и шесть из них – проекты ТГУ. В целом Томская область вошла в топ регионов по количеству проектов-победиИз числа студентов ТГУ, которые подавали заявки, эксперты Росмолодежи выбрали троих.

В конкурсе проектов студенческих объединений выиграли шесть из предложенных ТГУ. Это:

«Академия кураторов» от Института кураторов – образовательная платформа для подготовки будущих компетентных кураторов ТГУ.

«СОстязание» от ВШСО ТГУ – конкурс среди студенческих отрядов Вузовского штаба студенческих отрядов ТГУ.

«ETNO-Университет» предполагает организацию спортивных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на улучшение и гармонизацию межнациональных отношений в Томске.

Обучающий трек «Университет лидеров» – масштабная выездная Школа актива для прокачки soft skills и вовлечения в студенческое самоуправление.

Молодежный медиафорум «К.И.Т.» – площадка для руководителей и активистов СМИ, а также всех, чья работа связана с текстом, медиадизайном, digital, продюссированием или составлением авторского контента.

Образовательный форум волонтеров About my experience – в рамках этого проекта студенты, школьники и общественные деятели из разных регионов России обмениваются идеями и опытом реализации волонтерских, социальных и благотворительных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU