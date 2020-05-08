Парки, скверы и стадионы в Томской области откроют для прогулок и занятий спортом с 12 мая

8 Май 2020 2020-05-08T11:43:29+03:00

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Со вторника, 12 мая, томичи смогут заниматься спортом на свежем воздухе.

- О пробежках и велосипедных прогулках нас просят постоянно. Должны быть открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья – словом, все плоскостные спортивные сооружения, - пояснил решение губернатор.

При этом занятия спортом на свежем воздухе не должны быть массовыми. Совместные пробежки, например, могут совершать только люди, которые проживают под одной крышей. Уличные тренажеры пока также не будут работать.

Также с 12 мая будут разрешены семейные прогулки с детьми – не только во дворе собственного дома, но и в парках, и скверах. При этом важно строго соблюдать дистанцию от других гуляющих в местах отдыха.

- Патрули, полицейских и дружинников я прошу учесть это в своей работе. Не нужно останавливать семьи и одиноких людей, а вот к уличным компаниям должны быть вопросы и штрафы, - отметил Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU