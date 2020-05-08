2020-05-08T11:43:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Парки, скверы и стадионы в Томской области откроют для прогулок и занятий спортом с 12 мая

Однако компаниями собираться по-прежнему нельзя
Елена Реутова
Поделиться:
Спорт на свежем воздухе - разрешенСпорт на свежем воздухе - разрешенФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Со вторника, 12 мая, томичи смогут заниматься спортом на свежем воздухе.

- О пробежках и велосипедных прогулках нас просят постоянно. Должны быть открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья – словом, все плоскостные спортивные сооружения, - пояснил решение губернатор.

При этом занятия спортом на свежем воздухе не должны быть массовыми. Совместные пробежки, например, могут совершать только люди, которые проживают под одной крышей. Уличные тренажеры пока также не будут работать.

Также с 12 мая будут разрешены семейные прогулки с детьми – не только во дворе собственного дома, но и в парках, и скверах. При этом важно строго соблюдать дистанцию от других гуляющих в местах отдыха.

- Патрули, полицейских и дружинников я прошу учесть это в своей работе. Не нужно останавливать семьи и одиноких людей, а вот к уличным компаниям должны быть вопросы и штрафы, - отметил Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности
В Томской области на развитие фермерства направят 117 млн рублей
Проекты Томского госуниверситета получат более 5,5 млн рублей по грантам Росмолодежи
Парки, скверы и стадионы в Томской области откроют для прогулок и занятий спортом с 12 мая
Масочный режим вводится в Томской области с 9 мая
Коронавирус в Томске: стало известно о 14 новых случаях заражения COVID-19
В Томске продолжаются выборочные проверки объектов потребительского рынка
Студенты томского вуза доказали эффективность использования дронов при фиксации ДТП
Накануне Дня Победы коммунальщики обрабатывают дезраствором Лагерный сад Томска
С 9 по 11 мая медучреждения Томской области будут работать по специальному графику
Томичей приглашают на виртуальную выставку Банка России «Деньги военных лет»
Больше 100 томичей обратились за месяц на горячую линию НИИ психического здоровья
Герою СССР Геннадию Ворошилову в Томске установили барельеф
"Цифровой прорыв" для томских айтишников
На уловки мошенников за сутки попались 11 жителей Томской области
У троих жителей Северска подтвержден коронавирус
Томичей просят помочь парню, который ждет вызова на пересадку костного мозга
К юбилею Победы вышла в свет книга о жизни Томска в 1941-1945 годах
Коронавирус в Томске, последние новости на 8 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 162
В томских центрах помощи детям пройдут более 380 мероприятий, посвященных Дню Победы