Масочный режим вводится в Томской области с 9 мая
Губернатор Томской области сегодня обратился с обращением к жителям региона. В числе прочего он сообщил о введении с 9 мая масочного режима.
- Мы предлагаем внедрять в практику масочный и перчаточный режим. Давайте будем привыкать носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах, в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей – таких, как МФЦ или почта. Пока никакой обязаловки нет – с 9 мая мы вводим в регионе рекомендательный масочный режим с возможным переходом на обязательный, - пояснил глава региона.
При этом маски обязательно нужны врачам и больным.
- Но в ситуации, когда многие болеют бессимптомно, маска убережёт и здоровых от распространения инфекции, - отметил Сергей Жвачкин.
ИСТОЧНИК KP.RU