2020-05-08T11:33:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим вводится в Томской области с 9 мая

Пока он будет носить рекомендательный характер
Елена Реутова
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Ношение масок носит рекомендательный характерНошение масок носит рекомендательный характерФото: из открытых источников
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Губернатор Томской области сегодня обратился с обращением к жителям региона. В числе прочего он сообщил о введении с 9 мая масочного режима.

- Мы предлагаем внедрять в практику масочный и перчаточный режим. Давайте будем привыкать носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах, в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей – таких, как МФЦ или почта. Пока никакой обязаловки нет – с 9 мая мы вводим в регионе рекомендательный масочный режим с возможным переходом на обязательный, - пояснил глава региона.

При этом маски обязательно нужны врачам и больным.

- Но в ситуации, когда многие болеют бессимптомно, маска убережёт и здоровых от распространения инфекции, - отметил Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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