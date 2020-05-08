2020-05-08T10:13:07+03:00
Общество

В Томске продолжаются выборочные проверки объектов потребительского рынка

Соблюдать меры профилактики необходимо и продавцам, и покупателям
Антонина Ленская
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Несмотря на разделительную разметку возле касс, многие томичи не соблюдают необходимую дистанцию.Несмотря на разделительную разметку возле касс, многие томичи не соблюдают необходимую дистанцию.Фото: из открытых источников
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С начала периода самоизоляции в Томске обследовано около 2,5 тысячи объектов потребительского рынка. Только за вчерашний день сотрудники районных администраций посетили с выборочными проверками почти 80 магазинов, аптек, заведений общепита. В шести из них были зафиксированы нарушения – отсутствовали маски и антисептические средства; с персоналом проведена разъяснительная работа.

Заведения, в которых зафиксированы нарушения, проверяющие посещают повторно. Осмотр объектов потребительского рынка продолжится до завершения периода самоизоляции в регионе, а в ближайшие дни осмотры планируется проводить с привлечением сотрудников полиции, предупреждает пресс-служба мэрии.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора при выходе из дома гражданам рекомендуется пользоваться масками для защиты органов дыхания, а в магазинах необходимо использовать маски и перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, особенно возле касс. По возможности рекомендуется отдавать предпочтение доставке продуктов на дом.

Добавим, что в крупных торговых центрах и супермаркетах Томска продолжается аудиотрансляция информационных сообщений о правилах поведения в местах массового пребывания людей в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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