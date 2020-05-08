2020-05-08T09:47:12+03:00
Общество

Студенты томского вуза доказали эффективность использования дронов при фиксации ДТП

Применение квадрокоптеров ускоряет процесс выяснения обстоятельств аварий
Алиса Селезнева
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Дроны помогут быстрее выяснять обстоятельства ДТП.Дроны помогут быстрее выяснять обстоятельства ДТП.Фото: из открытых источников
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Студенты механико-технологического факультета Томского государственного архитектурно-строительного университета предлагают использовать дроны для автотехнической экспертизы дорожно-транспортных происшествий. Это ускорит анализ ДТП, а также позволит детализировать его причины и обстоятельства. – сообщает пресс-служба университета.

- Полностью автономное «оформление» ДТП при помощи дронов — в будущем. Однако ближайшая и вполне решаемая на практике задача — использование квадрокоптера в качестве средства фотофиксации ДТП сверху, — рассказал один из разработчиков проекта магистрант ТГАСУ Роман Усов.

По мнению авторов проекта, обычный осмотр места дорожно-транспортного происшествия создает неудобства для транспортного потока, служит причиной возникновения пробок. Съемки квадрокоптером помогут быстро зафиксировать обстановку места ДТП, а с помощью приложения ARCore Ruler сделать необходимые замеры.

Анализируя время, потраченное на классическую фотофиксацию, замеры рулеткой, и работу дрона, студенты доказали эффективность использования летающей техники. Свои наработки они планируют развить в выпускных квалификационных работах, чтобы в дальнейшем предложить для каждодневной практики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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