Накануне Дня Победы коммунальщики обрабатывают дезраствором Лагерный сад Томска

8 Май 2020 2020-05-08T09:17:48+03:00

Лагерный сад в этом году обработают дезраствором. Фото: из открытых источников

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Бригады «ТомскСАХ» продолжают обрабатывать препаратом «Дезарин» общественные пространства областного центра. Рано утром в пятницу специалисты вышли на террасы Лагерного сада. В этой работе были задействованы и недавно приобретенные автомобили ДМК-70, оборудованные системой дезинфекции – сообщает пресс-служба мэрии.

В целом, в механизированном содержании города сегодня днем задействовано 36 единиц спецтехники. Спецзвенья вычищают от песка и мусора прибордюрные полосы по ул. Советской, 1-й Рабочей, Иркутского тракта и пр. Мира. Техника AVANTA работает на гранитных тротуарах пр. Ленина. Проезжую часть вымоют на 58 участках томских дорог. Тракторы Дулево-850 сегодня моют тротуары по пр. Ленина, ул. Гагарина, Набережная реки Ушайки, Гагарина, в пер. Пионерском, Нахановича и др. Специализированные «пылесосы» очищают дороги на 27 улицах.

Минувшей ночью коммунальные службы работали на участках ул. Енисейской, Лебедева, Алтайской, Октябрьской, Белой, Сибирской, пр. Ленина, Фрунзе и др. На полигоны доставили 105 тонн уличного смета и 74 «кубометра» мусора в мешках.

ИСТОЧНИК KP.RU