2020-05-08T09:17:48+03:00
Общество

Накануне Дня Победы коммунальщики обрабатывают дезраствором Лагерный сад Томска

Усиленная уборка ведется на десятках улиц областного центра
Алиса Селезнева
Поделиться:
Лагерный сад в этом году обработают дезраствором.Лагерный сад в этом году обработают дезраствором.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Бригады «ТомскСАХ» продолжают обрабатывать препаратом «Дезарин» общественные пространства областного центра. Рано утром в пятницу специалисты вышли на террасы Лагерного сада. В этой работе были задействованы и недавно приобретенные автомобили ДМК-70, оборудованные системой дезинфекции – сообщает пресс-служба мэрии.

В целом, в механизированном содержании города сегодня днем задействовано 36 единиц спецтехники. Спецзвенья вычищают от песка и мусора прибордюрные полосы по ул. Советской, 1-й Рабочей, Иркутского тракта и пр. Мира. Техника AVANTA работает на гранитных тротуарах пр. Ленина. Проезжую часть вымоют на 58 участках томских дорог. Тракторы Дулево-850 сегодня моют тротуары по пр. Ленина, ул. Гагарина, Набережная реки Ушайки, Гагарина, в пер. Пионерском, Нахановича и др. Специализированные «пылесосы» очищают дороги на 27 улицах.

Минувшей ночью коммунальные службы работали на участках ул. Енисейской, Лебедева, Алтайской, Октябрьской, Белой, Сибирской, пр. Ленина, Фрунзе и др. На полигоны доставили 105 тонн уличного смета и 74 «кубометра» мусора в мешках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности
В Томской области на развитие фермерства направят 117 млн рублей
Проекты Томского госуниверситета получат более 5,5 млн рублей по грантам Росмолодежи
Парки, скверы и стадионы в Томской области откроют для прогулок и занятий спортом с 12 мая
Масочный режим вводится в Томской области с 9 мая
Коронавирус в Томске: стало известно о 14 новых случаях заражения COVID-19
В Томске продолжаются выборочные проверки объектов потребительского рынка
Студенты томского вуза доказали эффективность использования дронов при фиксации ДТП
Накануне Дня Победы коммунальщики обрабатывают дезраствором Лагерный сад Томска
С 9 по 11 мая медучреждения Томской области будут работать по специальному графику
Томичей приглашают на виртуальную выставку Банка России «Деньги военных лет»
Больше 100 томичей обратились за месяц на горячую линию НИИ психического здоровья
Герою СССР Геннадию Ворошилову в Томске установили барельеф
"Цифровой прорыв" для томских айтишников
На уловки мошенников за сутки попались 11 жителей Томской области
У троих жителей Северска подтвержден коронавирус
Томичей просят помочь парню, который ждет вызова на пересадку костного мозга
К юбилею Победы вышла в свет книга о жизни Томска в 1941-1945 годах
Коронавирус в Томске, последние новости на 8 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 162
В томских центрах помощи детям пройдут более 380 мероприятий, посвященных Дню Победы