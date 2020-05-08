Томичей приглашают на виртуальную выставку Банка России «Деньги военных лет»

8 Май 2020 2020-05-08T08:04:42+03:00

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В честь 75-летия Великой Победы музей Банка России подготовил виртуальную выставку «Деньги военных лет». Экспозиция рассказывает, с какими деньгами СССР вступил в войну, как выглядели оккупационные деньги, с какими деньгами освобожденные территории выходили из войны, как менялся внешний облик рублей после войны.

Кроме образцов казначейских билетов, банкнот на выставке представлены монеты, продовольственные карточки, бланки денежно-вещевой лотереи, облигации военных займов. В военные годы продажа облигаций была одним из способов покрытия бюджетного дефицита.

- Например, по подпискам на военные займы (всего за годы войны их было четыре) жители Томской области внесли весомый вклад — 91 млн рублей. Участие в этой программе принимали работающее население, учащиеся, раненые томских эвакуационных госпиталей. Огромное значение имели и добровольные пожертвования в Фонд обороны. В стране даже возникло движение сбора средств на «именные» танковые бригады, эскадрильи, технику. Так, на авиаэскадрилью «За Родину» томичи перечислили свыше 6 млн рублей. – сообщает пресс-служба региональной администрации.

Всего за годы войны жители Томской области собрали по подписке на военный заем, денежно-вещевой лотерее, в фонд обороны и на строительство танковых колоний и эскадрилий более 157 млн рублей. Из них за 1941-1944 годы – 131 млн, и по 4-му военному займу, который был объявлен 5 мая 1945 года, когда над рейхстагом уже развивалось Знамя Победы, – еще 26 млн рублей.

Всего в 1941-1945 годах на боевые действия СССР израсходовал 586 млрд рублей. Прямой ущерб, нанесенный государству, составил 679 млрд рублей в довоенных ценах, что приблизительно равно $4,5 трлн.

По всей стране за четыре военных года добровольные пожертвования на нужды обороны составили 94,5 млрд рублей, граждане обеспечили порядка 16% прямых расходов на войну. Каждый шестой самолет или танк был построен на частные взносы.

- Деньги нередко меняли ход войн, а войны меняли и сами деньги. В этом смысле вторая мировая война изменила не только карту мира, но и сотни валют, рубль был одной из них. Выставка повествует часть этой огромной истории - отмечают организаторы виртуальной экспозиции. Посетить выставку можно по ссылке: Выставка «Деньги военных лет»

ИСТОЧНИК KP.RU