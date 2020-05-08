2020-05-08T07:44:30+03:00
Общество

Больше 100 томичей обратились за месяц на горячую линию НИИ психического здоровья

Самые частые запросы - взаимоотношения в семье, тревоги из-за пандемии
Алиса Селезнева
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Психиатры и психотерапевты готовы помочь землякам по телефону.Психиатры и психотерапевты готовы помочь землякам по телефону.Фото: из открытых источников
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Более ста звонков поступило на горячую линию НИИ психического здоровья Томского Национального исследовательского медицинского центра. Звонки принимаются ежедневно с 8 до 20 часов по бесплатному номеру телефона 8-800-250-81-91.

- Спектр тематики обращений очень широк: фобии, депрессивные расстройства, тревоги, связанные с утратой возможности вести активный образ жизни, поддерживать прежние социальные связи, а также вопросы взаимоотношений в семье.- рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Николай Бохан. Жители региона, обратившиеся на горячую линию, бесплатно получают квалифицированную помощь от практикующих психологов и психотерапевтов.

Напомним, горячая линия НИИ ПЗ ТНИМЦ была открыта в начале апреля в связи с введением в Томской области режима самоизоляции и возможного возникновения психоэмоционального напряжения, тревожных состояний, фобий, опасений или иных невротических расстройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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