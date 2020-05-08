"Цифровой прорыв" для томских айтишников
Стартовала регистрация на всероссийский конкурс для специалистов в сфере IT «Цифровой прорыв». В 2020 году участникам предложено пройти два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат.
Онлайн-хакатоны организованы для уже сформированных команд, в онлайн-чемпионате смогут принять участие индивидуальные разработчики.
Чтобы стать участником IT-марафона, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса цифровойпрорыв.рф. Призовой фонд — 5 млн рублей.
Два онлайн-хакатона «Цифрового прорыва» пройдут 5-7 июня и 19-21 июня соответственно. Их участникам предстоит решить кейсы от субъектов Российской Федерации и крупнейших IT-предприятий и госкорпораций.
В каждом онлайн-хакатоне может принять участие до 200 команд по 3-5 человек. Если команды нет, то ее можно найти среди участников, для этого необходимо перейти на сайте в раздел «Поиск команды».
С 25 июня по 25 июля на специализированной платформе технологического партнера конкурса Mail.ru Group будет запущен онлайн-чемпионат для индивидуальных участников. В течение месяца каждый сможет попробовать решить одну из предложенных задач от партнеров проекта, которые будут связаны с обработкой больших массивов данных. Победители чемпионата получат денежные призы и приглашение в финал конкурса «Цифровой прорыв».
Помимо этого, в июне в случае улучшения эпидемиологической ситуации возможны очные хакатоны в восьми региональных хабах по федеральным округам.
ИСТОЧНИК KP.RU