"Цифровой прорыв" для томских айтишников

8 Май 2020 2020-05-08T07:04:00+03:00

Для участия нужно пройти регистрацию Фото: из открытых источников

Стартовала регистрация на всероссийский конкурс для специалистов в сфере IT

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Стартовала регистрация на всероссийский конкурс для специалистов в сфере IT «Цифровой прорыв». В 2020 году участникам предложено пройти два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат.

Онлайн-хакатоны организованы для уже сформированных команд, в онлайн-чемпионате смогут принять участие индивидуальные разработчики.

Чтобы стать участником IT-марафона, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса цифровойпрорыв.рф. Призовой фонд — 5 млн рублей.

Два онлайн-хакатона «Цифрового прорыва» пройдут 5-7 июня и 19-21 июня соответственно. Их участникам предстоит решить кейсы от субъектов Российской Федерации и крупнейших IT-предприятий и госкорпораций.

В каждом онлайн-хакатоне может принять участие до 200 команд по 3-5 человек. Если команды нет, то ее можно найти среди участников, для этого необходимо перейти на сайте в раздел «Поиск команды».

С 25 июня по 25 июля на специализированной платформе технологического партнера конкурса Mail.ru Group будет запущен онлайн-чемпионат для индивидуальных участников. В течение месяца каждый сможет попробовать решить одну из предложенных задач от партнеров проекта, которые будут связаны с обработкой больших массивов данных. Победители чемпионата получат денежные призы и приглашение в финал конкурса «Цифровой прорыв».

Помимо этого, в июне в случае улучшения эпидемиологической ситуации возможны очные хакатоны в восьми региональных хабах по федеральным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU