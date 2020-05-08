На уловки мошенников за сутки попались 11 жителей Томской области

8 Май 2020 2020-05-08T06:02:44+03:00

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В то время, когда многие томичи остаются дома, соблюдая режим самоизоляции, растет количество случаев дистанционного мошенничества, связанного с хищением денежных средств. Всего за сутки на уловки злоумышленников попались 11 жителей региона: 7 женщин и 4 мужчины. Все потерпевшие в возрасте от 28 до 65 лет. В общей сложности граждане передали мошенникам около 450 000 рублей.

- В 7 случаях пострадавшие стали жертвами мошенников, представившихся сотрудниками банков, еще двое граждан совершили покупки у злоумышленников в сети Интернет. Кроме того, одна из потерпевших обратилась к стражам правопорядка по факту того, что от ее имени в социальной сети мошенники распространяли информацию о необходимости займа денежных средств, - сообщают в областном УМВД.

Наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и убеждает сообщить им реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS-сообщений..

Так, пожилой женщине на сотовый номер телефона с номера «+7495…» позвонили неизвестные, представились сотрудниками банковского учреждения и сообщили, что с ее банковской карты пытаются снять деньги. Женщина ответила, что у нее на карте мало денег и лучше поставить защиту на кредитную карту. После чего потерпевшая назвала номер карты, защитный код на обратной стороне, в результате чего было похищено 98790 рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не сообщать никому данные карт.

ИСТОЧНИК KP.RU