У троих жителей Северска подтвержден коронавирус

8 Май 2020 2020-05-08T05:38:07+03:00

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По состоянию на 7 мая, COVID-19 подтвержден у троих жителей ЗАТО Северск. Один из них госпитализирован с лёгкими признаками ОРВИ. Двое других находятся под медицинским наблюдением на дому без признаков заболевания.

Всего под медицинским наблюдением находятся 55 человек, вернувшихся на территорию закрытого города из стран, где регистрируется заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, а также из регионов России с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Кроме этого медицинское наблюдение установлено за 37 контактными.

Трое человек размещены в обсерваторе.

Снято с медицинского наблюдения 621 человек.

На территории ЗАТО Северск исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2, выполняет вирусологическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России. Всего было выполнено 1057 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU