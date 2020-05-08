2020-05-08T05:16:06+03:00
Здоровье

Томичей просят помочь парню, который ждет вызова на пересадку костного мозга

Благотворительный фонд им. Алены Петровой объявил срочный сбор средств
Елена Реутова
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Пересадка костного мозга - единственный шанс вернуть здоровьеПересадка костного мозга - единственный шанс вернуть здоровьеФото: из открытых источников
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Самый взрослый подопечный благотворительного фонда им. Алёны Петровой Александр Мартынов ждет вызова на пересадку костного мозга, которая пройдет в федеральном центре г. Санкт-Петербурга. Донором будет родной брат Саши, который летит вместе с ним. Виталий, которому самому 15 лет, будет ухаживать за братом и после операции. Так получилось, что надеяться им особо не на кого…

- Мы уже помогали юноше, и он смог сдать все необходимые анализы и пройти все обследования. Для этого пришлось несколько раз летать в Питер. Теперь все готово к пересадке, и Сашу ждут в конце мая на пересадку. Нужно только немного помочь: квартиру нужно снимать не меньше 3-4 месяцев, и перелет Саши с братом тоже стоит немало, - рассказали в фонде.

В связи с постоянными больничными и разъездами, Саше не удалось отложить денег. Все, что он понемногу зарабатывал, уходило на питание и лекарства. Пересадка костного мозга, после рецидива, единственный шанс победить болезнь.

В общей сложности требуется собрать 300 тысяч рублей. Подробнее о том, как помочь Александру Мартынову, можно узнать на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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