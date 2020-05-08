К юбилею Победы вышла в свет книга о жизни Томска в 1941-1945 годах

8 Май 2020 2020-05-08T04:50:33+03:00

Самоотверженность участников войны и тружеников тыла всегда будет вызывать чувства восхищения и благодарности. Фото: из открытых источников

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К 75-летию Победы под эгидой городской администрации вышло в свет иллюстрированное издание «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945 гг.». Книга подробно рассказывает, как тыловой сибирский город жил в период Великой Отечественной войны и какую неоценимую помощь томичи оказали фронту. В ее подготовке принял участие большой коллектив томских авторов.

Пожалуй, впервые под одной обложкой собраны не разрозненные материалы, описывающие деятельность отдельных отраслей в годы войны, а дана полномасштабная панорама жизни Томска – от первых дней Великой Отечественной до победоносного мая 1945-го. Это своеобразная летопись трудового подвига всех томичей: заводчан, инженеров и рабочих, ученых и преподавателей, медиков, деятелей культуры и искусства, журналистов.

В предисловии к книге мэр Томска Иван Кляйн напоминает: «Наш долг – бережно хранить память обо всех героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, всех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом. И беречь историю тех лет – настоящую, правдивую историю военной повседневности, без приукрашивания, но и без искажений. Да, в Томске не рвались снаряды и мины, он находился за тысячи километров от линии фронта. Но вдали – это не значит в стороне... Наш город тоже сражался – трудом и знанием, в полном соответствии с девизом, который высечен сегодня на его гербе».

Как сообщила пресс-служба мэрии, первый печатный экземпляр книги Иван Кляйн вручил ветерану Великой Отечественной войны Василию Филипповичу Казаку – участнику обороны Сталинграда, который был призван в ряды Красной армии, будучи студентом Томского автодорожного техникума. Фронтовик дошел до Берлина, участвовал в штурме Рейхстага и был демобилизован в августе 1945 года.

Книга «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945 гг.» размещена на официальном сайте мэрии и доступна по ссылке.

Обладателем первого печатного экземпляра книги стал ветерану Великой Отечественной войны Василий Филиппович Казак, участник обороны СталинградаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU