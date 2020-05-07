2020-05-07T21:00:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 8 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 162

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 8 мая 2020 года
Елена Реутова
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Около 100 вахтовиков, вернувшихся с Чаяндинского месторождения, находятся в обсерватореОколо 100 вахтовиков, вернувшихся с Чаяндинского месторождения, находятся в обсерватореФото: Из открытых источников
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На сегодня, 8 мая, в Томской области зафиксировано 162 случая COVID-19. Из них 2 – вчера. Один человек госпитализирован в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, один без симптомов находится на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях.

В стационарах лечение проходит 81 пациент с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 224 человека, включая вахтовиков – жителей Томской области, прилетевших с Чаяндинского месторождения Якутии. У вновь поступивших взяты дополнительные анализы на коронавирусную инфекцию.

За сутки взят на исследование 391 ПЦР-тест, всего с начала тестирования проведено 22 474 исследования.

В Томской области зарегистрировано 162 случая заболевания коронавирусом: 118 человек находятся на лечении, 42 выздоровели, двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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