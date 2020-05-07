В томских центрах помощи детям пройдут более 380 мероприятий, посвященных Дню Победы

7 Май 2020 2020-05-07T13:53:50+03:00

К великому празднику Победы подключились и дети Фото: из открытых источников

Их участниками станут живущие в центрах сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семьи «группы риска»

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В центрах помощи детям организовано более 380 мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Их участниками станут живущие в центрах сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а в дистанционном формате к ним присоединятся семьи «группы риска».

Накануне Дня Победы воспитанники центров Томской области уже подключились к всероссийской онлайн-акции «Голубь мира»: ребята виртуально передают от учреждения к учреждению символического голубя мира и Победы, делятся своими творческими номерами.

Активно участвуют подопечные центров и в других всероссийских акциях и конкурсах, посвященных 75-летию Победы: в конкурсе «Письмо солдату. О детях войны», в акциях «Окна Победы», «Островки памяти».

Воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Бакчарского района, ко Дню Победы сами сделали два мультфильма, премьера которых состоится 8 мая.

Также среди мероприятий, посвященных 9 мая: онлайн квесты, мастер-классы по изготовлению открыток, кинолектории, викторины, выставки рисунков и поделок, творческие конкурсы и концерты.

Мероприятия организованы и проходят с соблюдением всех требований карантинного режима. В дистанционном формате в них активно участвуют семьи, которые курируют специалисты центров.

ИСТОЧНИК KP.RU