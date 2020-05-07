Еще одна группа вахтовиков прилетела в Томск из Якутии

7 Май 2020 2020-05-07T13:40:13+03:00

Тестам на вирус доверяй, но много раз проверяй Фото: из открытых источников

Все прибывшие из аэропорта напрямую автобусами доставляются в обсерваторы

Изменить размер текста: A A

7 мая спецборт доставил еще 91 вахтовика в Томск с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Таким образом, за два дня в регион вернулись почти 200 рабочих.

Всего в Якутии вахтовым методом работают около трехсот жителей Томской области, в ближайшее время все они вернутся на родину.

Все прибывшие из аэропорта «Богашево» напрямую автобусами доставляются в обсерваторы на 14-дневный карантин. У них берутся повторные смывы на коронавирусную инфекцию.

– Первоначальные ПЦР-тесты вахтовики сдают по месту отправки. В Томск доставляются только те, у кого уже есть результат анализа и он отрицательный. Но здесь в обязательном порядке осуществляется повтор анализов, – уточнил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU