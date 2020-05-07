В Томской области не начисляют пени и штрафы, но за "коммуналку" платить необходимо
До 1 января 2021 года собственникам не начисляются пени и штрафы за неоплату коммунальных услуг, а также приостановлено отключение ресурсов в жилом фонде.
Однако обязанность собственников оплачивать услуги ЖКХ сохраняется: по горячей воде и электроснабжению сделать это нужно до 10 числа текущего месяца, а по холодному водоснабжению и водоотведению – до 25 числа.
– Режим всеобщей самоизоляции в Томской области продолжается, но оплатить коммунальные услуги можно онлайн или же пригласив на дом сотрудника Почты России с терминалом для оплаты ЖКУ, – прокомментировал начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель. – Также сервисы для оплаты доступны на портале Госуслуги и в Государственной информационной системе ЖКХ.
Получить консультацию по оплате коммунальных услуг на дому можно по телефонам управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.
Также действует горячая линия департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области по тел. 8(3822) 250-808.
ИСТОЧНИК KP.RU