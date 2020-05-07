В Томской области не начисляют пени и штрафы, но за "коммуналку" платить необходимо

7 Май 2020 2020-05-07T13:26:38+03:00

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До 1 января 2021 года собственникам не начисляются пени и штрафы за неоплату коммунальных услуг, а также приостановлено отключение ресурсов в жилом фонде.

Однако обязанность собственников оплачивать услуги ЖКХ сохраняется: по горячей воде и электроснабжению сделать это нужно до 10 числа текущего месяца, а по холодному водоснабжению и водоотведению – до 25 числа.

– Режим всеобщей самоизоляции в Томской области продолжается, но оплатить коммунальные услуги можно онлайн или же пригласив на дом сотрудника Почты России с терминалом для оплаты ЖКУ, – прокомментировал начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель. – Также сервисы для оплаты доступны на портале Госуслуги и в Государственной информационной системе ЖКХ.

Получить консультацию по оплате коммунальных услуг на дому можно по телефонам управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.

Также действует горячая линия департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области по тел. 8(3822) 250-808.

ИСТОЧНИК KP.RU