В Томской области издан сборник сочинений, посвященных 75-летию Великой Победы
Работы студентов колледжей и техникумов региона отобраны по итогам регионального конкурса сочинений
История страны и войны через историю семьиФото: из открытых источников
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Сборник сочинений студентов колледжей и техникумов Томской области издан по итогам регионального конкурса сочинений, посвященных Году памяти и славы в Российской Федерации.
В конкурсе приняли участие 105 студентов из 25 колледжей и техникумов.
Сочинения студентов написаны по трем темам: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в истории Томской области», «Мои размышления о Великой Отечественной войне».
Сборник сочинений будет представлен во всех колледжах и техникумах Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU