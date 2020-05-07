В Томской области издан сборник сочинений, посвященных 75-летию Великой Победы

7 Май 2020 2020-05-07T12:54:13+03:00

История страны и войны через историю семьи Фото: из открытых источников

Работы студентов колледжей и техникумов региона отобраны по итогам регионального конкурса сочинений

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Сборник сочинений студентов колледжей и техникумов Томской области издан по итогам регионального конкурса сочинений, посвященных Году памяти и славы в Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 105 студентов из 25 колледжей и техникумов.

Сочинения студентов написаны по трем темам: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в истории Томской области», «Мои размышления о Великой Отечественной войне».

Сборник сочинений будет представлен во всех колледжах и техникумах Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU