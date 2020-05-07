2020-05-07T12:41:31+03:00
75 лет Великой Победы

В Томске на домах появились звезды участников Великой Отечественной войны

На 34-х зданиях Октябрьского района города установлены знаки к юбилею Победы
ИГОРЬ ТЮРИН
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Гори, гори, моя звезда!Гори, гори, моя звезда!Фото: из открытых источников
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В Октябрьском районе на входе в подъезды многоэтажных домов и на частных домах, где проживают участники Великой Отечественной войны, организована установка памятных звезд.

Акция организована по инициативе администрации Октябрьского района при участии УК и ТСЖ. Она направлена на то, чтобы выразить уважение и благодарность ветеранам, поздравить их с годовщиной Победы, и чтобы жители улицы, дома и подъезда узнали о том, что в этом доме живет человек, который воевал на фронте.

Такие звезды украсят жилые дома на Иркутском тракте, улицах Сергея Лазо, Ивана Черных, Вокзальная, Партизанская, Железнодорожная, Герасименко, Пушкина, Мичурина.

Кроме того, к 9 мая внутри подъездов, где проживают участники войны, появятся плакаты с их фото и биографиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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