В Томском госуниверситете издан буклет о подвигах сотрудников в годы войны

7 Май 2020 2020-05-07T12:27:01+03:00

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Ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны и труженики тыла из числа сотрудников Томского госуниверситета, а также вдовы ветеранов и сотрудники, рожденные до 1931 года (дети войны), получат в подарок буклет «Все судьбы в единую слиты».

Издание подготовлено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и знакомит с деятельностью сотрудников и студентов ТГУ в годы войны, с документами и материалами той эпохи, воспоминаниями ветеранов труда университета.

Оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Победы в ТГУ предложил издать к 9 мая информационный буклет о боевых и трудовых подвигах студентов и преподавателей университета. Первый тираж в 300 экземпляров на днях вышел из печати.

За годы Великой Отечественной войны из Томского государственного университета были призваны на фронт более 640 сотрудников и студентов, из них не вернулись 190 человек. Оставшиеся в тылу на полном пределе физических и нравственных сил спасали страну и университет, держали фронт здесь. Кроме того, университет передал практически все свои помещения под оборонные производства и госпитали, а также бережно сохранял национальное культурное достояние – рукописное наследие А.С. Пушкина, М. Горького, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина.

Над изданием работал творческий коллектив представителей разных подразделений университета. Текст подготовили профессор, заведующий кафедрой отечественной истории факультета исторических и политических наук Сергей Некрылов и главный библиотекарь отдела социокультурных коммуникаций Научной библиотеки Мария Алексеева. Редакторами выступили президент ТГУ Георгий Майер и заместитель начальника Управления информационной политики Евгения Игнатенко. Дизайн и верстку выполнила старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры Светлана Ассонова. Документы и фотографии предоставили Музей истории ТГУ, Научная библиотека и Управление информационной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU