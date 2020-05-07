2020-05-07T12:27:01+03:00
75 лет Великой Победы

В Томском госуниверситете издан буклет о подвигах сотрудников в годы войны

Его выпуск приурочен к 75-летнему юбилею Великой Победы
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Мы помним, мы гордимсяМы помним, мы гордимсяФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны и труженики тыла из числа сотрудников Томского госуниверситета, а также вдовы ветеранов и сотрудники, рожденные до 1931 года (дети войны), получат в подарок буклет «Все судьбы в единую слиты».

Издание подготовлено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и знакомит с деятельностью сотрудников и студентов ТГУ в годы войны, с документами и материалами той эпохи, воспоминаниями ветеранов труда университета.

Оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Победы в ТГУ предложил издать к 9 мая информационный буклет о боевых и трудовых подвигах студентов и преподавателей университета. Первый тираж в 300 экземпляров на днях вышел из печати.

За годы Великой Отечественной войны из Томского государственного университета были призваны на фронт более 640 сотрудников и студентов, из них не вернулись 190 человек. Оставшиеся в тылу на полном пределе физических и нравственных сил спасали страну и университет, держали фронт здесь. Кроме того, университет передал практически все свои помещения под оборонные производства и госпитали, а также бережно сохранял национальное культурное достояние – рукописное наследие А.С. Пушкина, М. Горького, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина.

Над изданием работал творческий коллектив представителей разных подразделений университета. Текст подготовили профессор, заведующий кафедрой отечественной истории факультета исторических и политических наук Сергей Некрылов и главный библиотекарь отдела социокультурных коммуникаций Научной библиотеки Мария Алексеева. Редакторами выступили президент ТГУ Георгий Майер и заместитель начальника Управления информационной политики Евгения Игнатенко. Дизайн и верстку выполнила старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры Светлана Ассонова. Документы и фотографии предоставили Музей истории ТГУ, Научная библиотека и Управление информационной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще одна группа вахтовиков прилетела в Томск из Якутии
В Томской области не начисляют пени и штрафы, но за "коммуналку" платить необходимо
В Томской области издан сборник сочинений, посвященных 75-летию Великой Победы
В Томске на домах появились звезды участников Великой Отечественной войны
В Томском госуниверситете издан буклет о подвигах сотрудников в годы войны
В Томской области к лишению свободы осужден местный житель, ограбивший свою престарелую мать
Томские предприятия смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплат
В Томской области стартовала процедура выбора подрядчика для ремонта аварийной плотины
Томск – город, где в глубоком тылу ковалась Победа
Посольство КНР в России передало томским студентам «посылки здоровья»
Коронавирус в Томске: стало известно о 2 новых случаях заражения COVID-19
Жители Томской области могут попасть на онлайн-прием врачей поликлиники ОКБ
Главным судебным приставом Томской области назначен Бениамин Надиров
Новая схема обмана: мошенники пытались выманить у томички деньги на лечение от коронавируса
19-летний байкер выехал на встречку и столкнулся с ВАЗом в Томской области
20 томичей смогут бесплатно пройти реабилитацию от алкогольной и наркозависимости
За первые дни мая томские полицейские задержали 21 нетрезвого водителя
В домах в районе остановки «Телецентр» в Томске завтра не будет холодной воды
Без шествия и летающих телевизоров: коронавирус скорректировал планы празднования Дня радио в Томске
Несмотря на расстояние, остаемся вместе