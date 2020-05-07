В Томской области к лишению свободы осужден местный житель, ограбивший свою престарелую мать

7 Май 2020 2020-05-07T12:13:59+03:00

Пьянка до добра не доведет, а до зоны - вполне может! Фото: из открытых источников

От действий пьяного мужчины в Шегарском районе региона пострадали и мать, и сестра

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Шегарский районный суд Томской области признал 54-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия).

Установлено, что в январе 2020 года подсудимый, проживающий совместно с сестрой-инвалидом и престарелой матерью, в состоянии алкогольного опьянения потребовал у них денежные средства. Услышав отказ, подсудимый нанес сестре удары по лицу, забрал увиденный им кошелек, принадлежавший матери, и потратил денежные средства на спиртное. Ущерб от преступления составил 10 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, заявив, что деньги ему требовались на ремонт квартиры.

С учетом отрицательных данных о личности подсудимого, а также факта совершения им преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении беспомощного лица, государственный обвинитель настаивал на назначении ему наказания в виде реального лишения свободы.

Согласившись с мнением прокурора, суд приговорил виновного к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU