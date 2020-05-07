2020-05-07T11:10:13+03:00
75 лет Великой Победы

Томск – город, где в глубоком тылу ковалась Победа

Любой может посмотреть в интернете виртуальную выставку «Город, где ковалась Победа…»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томск в годы великой войны - место силыТомск в годы великой войны - место силыФото: из открытых источников
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Со 2 по 31 мая на сайте МАУ «ДК «Маяк» будет находиться виртуальная выставка, посвященная Томску в годы войны.

К началу Великой Отечественной войны в городе насчитывалось более 150 тысяч человек, в области проживало около 600 тысяч человек. В Томск были эвакуированы заводы, институты, правительственные учреждения, предприятия, госпитали, технические училища, детские дома – всего более 60 тысяч человек.

В годы войны Томск превратился в крупный госпитальный центр, в городе были размещены около 19 госпиталей, лечение в которых проходили более 100 тыс. красноармейцев.

Томские ученые сыграли большую роль в решении практических задач, вставших перед народным хозяйством страны, создав в первые дни войны Томский комитет ученых.

Об этих и других интересных фактах в истории Томска в годы Великой Отечественной войны расскажет виртуальная выставка «Город, где ковалась Победа…». Томичи увидят архивные документы и фотоснимки военного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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