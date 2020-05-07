2020-05-07T10:28:16+03:00
Здоровье

Жители Томской области могут попасть на онлайн-прием врачей поликлиники ОКБ

Виртуальное консультирование осуществляется бесплатно по полисам ОМС
Алиса Селезнева
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Доктора ОКБ использкуют современные технологии связи для помощи пациентам.Доктора ОКБ использкуют современные технологии связи для помощи пациентам.Фото: из открытых источников
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Врачи поликлиники Томской областной клинической больницы в период самоизоляции и сокращения количества плановых приемов консультируют пациентов с использованием web- технологий.

- Онлайн-консультации могут получить пациенты, которые уже обращались в поликлинику, им были назначены дополнительные обследования или необходимо скорректировать лечение. Пациенты в районах области также могут обратиться к лечащему врачу в больнице по месту жительства, и при наличии показаний для них будет организована онлайн-консультация специалистов ОКБ. Лечащий врач районной больницы сформирует запрос и вышлет результаты обследований в ТОКБ на защищенный канал связи ViPNet. В ответ на запрос будет определена дата и время консультации, которая проводится с рабочего места доктора, оборудованного в медучреждении. — рассказала заведующая поликлиникой ТОКБ Светлана Андреева.

В настоящее время онлайн-прием по полисам ОМС в ОКБ ведут гастроэнтеролог, невролог, уролог, аллерголог, ревматолог, кардиолог, гематолог, офтальмолог и нейрохирург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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