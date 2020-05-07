Главным судебным приставом Томской области назначен Бениамин Надиров
В должности главного судебного пристава Томской области утвержден Бениамин Надиров. Основанием назначения является Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Бениамин Эдмундович Надиров родился в 1980 году в Азербайджанской ССР. Трудовую деятельность в органах юстиции начал в 2003-м в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному административному округу ГУ Минюста г. Москвы. С 2009-го по 2016 год занимал руководящие должности в Тропарево-Никулинском и Кунцевском райотделах судебных приставов УФССП России по Москве.
В 2016-м назначен на должность заместителя начальника Управления по исполнению особо важных исполнительных производств – заместителя старшего судебного пристава ФССП России. С ноября 2017 года служил в УФССП России по Нижегородской области в должности замруководителя – заместителя главного судебного пристава.
С апреля 2019 года Бениамин Надиров исполнял обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Томской области.
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