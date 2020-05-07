Новая схема обмана: мошенники пытались выманить у томички деньги на лечение от коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T09:33:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о попытке хищения денежных средств, принадлежащих томичке, 1977 года рождения.

- По предварительным данным, женщине поступил звонок, при этом ранее у нее сломался сотовый телефон и удалились все номера, поэтому она не поняла, кто звонит. Во время беседы потерпевшая подумала, что с ней говорит родственница и спросила: «Оля, это ты?». Неизвестная ответила положительно. После этого якобы «родственница» сообщила, что ее положили в больницу с высокой температурой с подозрением на коронавирусную инфекцию. В связи с чем, требуются деньги на лекарство. Она попросила перевести 7000 рублей, для этого скинула смс-сообщение с номером банковской карты. - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Томичка проследовала к банкомату, однако начала подозревать, что с ней разговаривают мошенники. Для того, чтобы проверить информацию, она перезвонила на номер и задала ряд уточняющих вопросов, после чего убедилась, что действительно чуть не стала жертвой мошенников.

УМВД России по Томской области предупреждает: злоумышленники могут представляться родственниками или знакомыми, «взволнованно» сообщая о какой-то экстренной ситуации.

Лучший способ защитить себя от обмана - прервать разговор и перезвонить родственнику и поинтересоваться, что с ним произошло. Если телефон отключен, постараться связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. В случае поступления подобного звонка необходимо обратиться в ближайший пункт полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU