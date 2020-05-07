2020-05-07T09:33:34+03:00
Происшествия

Новая схема обмана: мошенники пытались выманить у томички деньги на лечение от коронавируса

Под видом «родственников» они просили перечислить 7000 рублей на лекарство
Алиса Селезнева
Поделиться:
Томичка уже была готова перечислить деньги мнимой "родственнице"Томичка уже была готова перечислить деньги мнимой "родственнице"Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о попытке хищения денежных средств, принадлежащих томичке, 1977 года рождения.

- По предварительным данным, женщине поступил звонок, при этом ранее у нее сломался сотовый телефон и удалились все номера, поэтому она не поняла, кто звонит. Во время беседы потерпевшая подумала, что с ней говорит родственница и спросила: «Оля, это ты?». Неизвестная ответила положительно. После этого якобы «родственница» сообщила, что ее положили в больницу с высокой температурой с подозрением на коронавирусную инфекцию. В связи с чем, требуются деньги на лекарство. Она попросила перевести 7000 рублей, для этого скинула смс-сообщение с номером банковской карты. - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Томичка проследовала к банкомату, однако начала подозревать, что с ней разговаривают мошенники. Для того, чтобы проверить информацию, она перезвонила на номер и задала ряд уточняющих вопросов, после чего убедилась, что действительно чуть не стала жертвой мошенников.

УМВД России по Томской области предупреждает: злоумышленники могут представляться родственниками или знакомыми, «взволнованно» сообщая о какой-то экстренной ситуации.

Лучший способ защитить себя от обмана - прервать разговор и перезвонить родственнику и поинтересоваться, что с ним произошло. Если телефон отключен, постараться связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. В случае поступления подобного звонка необходимо обратиться в ближайший пункт полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Томской области могут попасть на онлайн-прием врачей поликлиники ОКБ
Главным судебным приставом Томской области назначен Бениамин Надиров
Новая схема обмана: мошенники пытались выманить у томички деньги на лечение от коронавируса
19-летний байкер выехал на встречку и столкнулся с ВАЗом в Томской области
20 томичей смогут бесплатно пройти реабилитацию от алкогольной и наркозависимости
За первые дни мая томские полицейские задержали 21 нетрезвого водителя
В домах в районе остановки «Телецентр» в Томске завтра не будет холодной воды
Без шествия и летающих телевизоров: коронавирус скорректировал планы празднования Дня радио в Томске
Несмотря на расстояние, остаемся вместе
Десятилетний мальчик из Томска угнал машину отца, чтобы покатать сестру
У медперсонала клиник СибГМУ зафиксировано 10 положительных тестов на COVID-19
Трафик въезда автотранспорта в Томскую область упал в пять раз
Коронавирус в Томске, последние новости на 7 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 160
В Томске сформируют пакет мер по поддержке строительного бизнеса
Олимпиада «Прорыв» для будущих магистрантов Томского политеха пройдет в дистанционном режиме
Погода изменилась: майские выходные в Томской области прошли без лесных пожаров
В районе Томской области полицейские нашли растратчицу
Губернатор Томской области назначил нового директора асиновского техникума
В Томской области местный житель обвиняется в хищении денег с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны
В Томске подрядчик начал разработку проекта капремонта доходного дома купца Деева
В Томске к юбилею Победы во дворах ветеранов войны высадят яблони
За пять дней мая томичи более 1000 раз нарушили режим всеобщей самоизоляции
Биологи Томского госуниверситета проверят Обь на пластик
Томичи могут выразить благодарность ветеранам через #ОКНА_ПОБЕДЫ
Коронавирус в Томске: стало известно о 13 новых случаях заражения COVID-19
В День Победы «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате
Москва-Томск: рейс отменяется
ТГАСУ вошел в число лучших строительных университетов мира по данным международного рейтинга
Маршрут по Сибири, разработанный томичами, номинирован на географический «Оскар»