19-летний байкер выехал на встречку и столкнулся с ВАЗом в Томской области

7 Май 2020 2020-05-07T08:33:23+03:00

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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Авария произошла ночью, 6 мая, около 02 часов 10 минут, в городе Асино, на улице 370-ой Стрелковой дивизии, 52.

- По предварительной информации, мопед Buick Rivera, под управлением 19-летнего молодого человека, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-111930. В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. – сообщает УМВД по Томской области.

Права на управление мототехникой молодой человек не имеет, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU