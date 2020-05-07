20 томичей смогут бесплатно пройти реабилитацию от алкогольной и наркозависимости

7 Май 2020 2020-05-07T08:10:48+03:00

Реабилитация поможет томичам избавиться от опасных зависимостей. Фото: из открытых источников

Прием заявок на оказание специализированной помощи продлится до 15 июня

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В Томской области стартовал набор на бесплатную реабилитацию алко- и наркозависимых в рамках благотворительного проекта «Перспектива». Воспользоваться помощью специалистов в 2020 году смогут 20 жителей региона.

-Полугодовая реабилитация томичей с алкогольной и наркотической зависимостью начнется в июне и пройдет в специализированных центрах «Чистый путь» (Томский район) и «Феникс» (Первомайский район). Оба центра входят в профессиональную ассоциацию «Региональное объединение реабилитационных центров Томской области». – сообщает пресс-служба региональной администрации.

Помимо курса реабилитации, участники благотворительного проекта «Перспектива» смогут бесплатно пройти обучение в Томском техникуме социальных технологий по программе «Социальный работник» и при успешном ее завершении устроиться на работу по новой специальности.

Заявки на участие в программе реабилитации принимаются до 15 июня 2020 года по телефону 8-800-234-64-94.

Благотворительный проект «Перспектива» реализуется общественной организацией «Томская региональная консультационно-мотивационная служба «Независимость» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами выступают Администрация Томской области, Томский областной наркологический диспансер, ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», Центр социальной адаптации г. Томска, благотворительный фонд «Томск АнтиСПИД».

ИСТОЧНИК KP.RU