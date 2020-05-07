2020-05-07T08:10:48+03:00
Общество

20 томичей смогут бесплатно пройти реабилитацию от алкогольной и наркозависимости

Прием заявок на оказание специализированной помощи продлится до 15 июня
Алиса Селезнева
Поделиться:
Реабилитация поможет томичам избавиться от опасных зависимостей.Реабилитация поможет томичам избавиться от опасных зависимостей.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томской области стартовал набор на бесплатную реабилитацию алко- и наркозависимых в рамках благотворительного проекта «Перспектива». Воспользоваться помощью специалистов в 2020 году смогут 20 жителей региона.

-Полугодовая реабилитация томичей с алкогольной и наркотической зависимостью начнется в июне и пройдет в специализированных центрах «Чистый путь» (Томский район) и «Феникс» (Первомайский район). Оба центра входят в профессиональную ассоциацию «Региональное объединение реабилитационных центров Томской области». – сообщает пресс-служба региональной администрации.

Помимо курса реабилитации, участники благотворительного проекта «Перспектива» смогут бесплатно пройти обучение в Томском техникуме социальных технологий по программе «Социальный работник» и при успешном ее завершении устроиться на работу по новой специальности.

Заявки на участие в программе реабилитации принимаются до 15 июня 2020 года по телефону 8-800-234-64-94.

Благотворительный проект «Перспектива» реализуется общественной организацией «Томская региональная консультационно-мотивационная служба «Независимость» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами выступают Администрация Томской области, Томский областной наркологический диспансер, ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», Центр социальной адаптации г. Томска, благотворительный фонд «Томск АнтиСПИД».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Томской области могут попасть на онлайн-прием врачей поликлиники ОКБ
Главным судебным приставом Томской области назначен Бениамин Надиров
Новая схема обмана: мошенники пытались выманить у томички деньги на лечение от коронавируса
19-летний байкер выехал на встречку и столкнулся с ВАЗом в Томской области
20 томичей смогут бесплатно пройти реабилитацию от алкогольной и наркозависимости
За первые дни мая томские полицейские задержали 21 нетрезвого водителя
В домах в районе остановки «Телецентр» в Томске завтра не будет холодной воды
Без шествия и летающих телевизоров: коронавирус скорректировал планы празднования Дня радио в Томске
Несмотря на расстояние, остаемся вместе
Десятилетний мальчик из Томска угнал машину отца, чтобы покатать сестру
У медперсонала клиник СибГМУ зафиксировано 10 положительных тестов на COVID-19
Трафик въезда автотранспорта в Томскую область упал в пять раз
Коронавирус в Томске, последние новости на 7 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 160
В Томске сформируют пакет мер по поддержке строительного бизнеса
Олимпиада «Прорыв» для будущих магистрантов Томского политеха пройдет в дистанционном режиме
Погода изменилась: майские выходные в Томской области прошли без лесных пожаров
В районе Томской области полицейские нашли растратчицу
Губернатор Томской области назначил нового директора асиновского техникума
В Томской области местный житель обвиняется в хищении денег с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны
В Томске подрядчик начал разработку проекта капремонта доходного дома купца Деева
В Томске к юбилею Победы во дворах ветеранов войны высадят яблони
За пять дней мая томичи более 1000 раз нарушили режим всеобщей самоизоляции
Биологи Томского госуниверситета проверят Обь на пластик
Томичи могут выразить благодарность ветеранам через #ОКНА_ПОБЕДЫ
Коронавирус в Томске: стало известно о 13 новых случаях заражения COVID-19
В День Победы «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате
Москва-Томск: рейс отменяется
ТГАСУ вошел в число лучших строительных университетов мира по данным международного рейтинга
Маршрут по Сибири, разработанный томичами, номинирован на географический «Оскар»