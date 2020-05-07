За первые дни мая томские полицейские задержали 21 нетрезвого водителя

7 Май 2020 2020-05-07T07:43:23+03:00

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За первые пять дней мая автоинспекторами на улицах и дорогах Томской области было выявлено 1239 нарушений Правил дорожного движения. В частности, за управление транспортными средствами с признаками опьянения был задержан 21 водитель, 51 человек сел за руль, не имея водительских прав или будучи лишенным их.

- В 21 случае взрослые нарушили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта былизафиксированы в 32 случаях. Также выявлено 30 нарушений, связанных свыездом на полосу встречного движения, и 49 нарушений пешеходами. У 51автомобиля светопропускание стёкол не соответствовало нормативным требованиям. Выявлено 47 нарушений ПДД водителями мототранспорта, 23 транспортных средства помещены на специализированные стоянки. – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Автоинспекторы призывают жителей региона отложить поездки без крайней необходимости до отмены периода самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU