В домах в районе остановки «Телецентр» в Томске завтра не будет холодной воды
«Томскводоканал» выполнит на сетях аварийные работы
Больше 20 томских домов завтра останутся без холодной воды.Фото: из открытых источников
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В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09:00 до 21:00 8 мая по следующим адресам в областном центре:
- Ул. Больничная, 4/1, 4/2, 6;
- Ул. Партизанская, 2, 2а, 4, 4/1, 6, 8, 8в, 8/1, 8г, 8д, 3, 7;
- Ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 7;
- Пер. Пушкина, 12;
- Ул. Пушкина, 27/1;
- Ул. Яковлева, 12.
ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.
ИСТОЧНИК KP.RU