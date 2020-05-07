2020-05-07T07:11:52+03:00
Общество

Без шествия и летающих телевизоров: коронавирус скорректировал планы празднования Дня радио в Томске

Фестиваль «РадиоВОOМ» ТУСУРа в честь Дня радио пройдёт онлайн
Елена Реутова
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День радио пройдет в онлайн-форматеДень радио пройдет в онлайн-форматеФото: из открытых источников
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Традиционный фестиваль «РадиоBOOM» в честь профессионального праздника – Дня радио - ТУСУР в этом году проведет в онлайн-формате на двух площадках – YouTube-канале университета «ТВ-ТУСУР» и на волне 104,6 FM «Радио Сибирь».

В честь 125-летия со дня демонстрации Александром Поповым беспроводной приёмо-передающей радиосистемы университет запустит эстафету по передаче зашифрованного сообщения, связанного с событием, вузам-участникам по следующим городам: ТомскЕкатеринбургМосква – Нижний НовгородРязаньРостов-на-Дону, после чего сообщение вернётся в ТУСУР.

Также сегодня состоится тематический квиз для студентов – онлайн-игра, в которой команды соревнуются, отвечая на вопросы по Дню радио.

Завершится празднование live-трансляцией выступления приглашённой команды «Так себе театр». Подключиться к трансляции смогут все желающие из любого уголка России.

Традиционное шествие и сброс непригодной техники из окна общежития впервые за много лет не состоятся из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Подробнее с программой празднования можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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