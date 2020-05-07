2020-05-07T06:53:38+03:00
Экономика

Несмотря на расстояние, остаемся вместе

«Балтика» выпустила новый квас — «Хлебный край Белорусский рецепт»
Елена Реутова
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В ближайшее время «Хлебный край Белорусский рецепт» можно будет найти в магазинах федеральных сетейВ ближайшее время «Хлебный край Белорусский рецепт» можно будет найти в магазинах федеральных сетей
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«Хлебный край Белорусский рецепт» натуральный хлебный квас, обладающий освежающим кисло-сладким вкусом и насыщенным ароматом свежего ржаного хлеба. Новинку уже можно найти на полках магазинов в ПЭТ-упаковке объемом 1,35 л., а также купить в розлив в бир-бутиках.

«Хлебный край Белорусский рецепт» производится из натуральных ингредиентов без использования консервантов. Высокое качество продукта достигается за счет применения традиционной технологии приготовления кваса непосредственно из солода, благодаря чему в нем сохраняются витамины и полезные микроэлементы. Основными компонентами напитка являются вода, ячмень и ржаной солод — именно по такому рецепту и готовится классический белорусский квас. В основе рецепта нового продукта — многолетняя экспертиза специалистов «Балтики» и анализ предпочтений потребителей. Опираясь на уникальный багаж знаний о солоде и брожении и самые современные технологии, компания предлагает потребителям абсолютно натуральный квас отличного качества по доступной цене. «Хлебный край Белорусский рецепт» — идеальный напиток для утоления жажды.

Первые розливы «Белорусского рецепта» состоялись в марте, и новинка уже появилась на полках магазинов формата традиционной розницы. В ближайшее время «Хлебный край Белорусский рецепт» можно будет найти в магазинах федеральных сетей и на онлайн-площадках, торгующих продуктами питания.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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