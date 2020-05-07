2020-05-07T05:26:21+03:00
Коронавирус Covid-19

У медперсонала клиник СибГМУ зафиксировано 10 положительных тестов на COVID-19

Региональный штаб опроверг слухи, распространяемые в сети интернет
Елена Реутова
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Врачи регулярно проходят обследование на COVID-19Врачи регулярно проходят обследование на COVID-19Фото: из открытых источников
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В конце апреля среди пациентов клиники СибГМУ отделения общей хирургии зарегистрировано два случая заболевания COVID-19. Установлено, что пациенты поступили по скорой помощи без клинических проявлений ОРВИ, но с экстренными показаниями к госпитализации.

Решением главного врача клиник совместно с представителями регионального Роспотребнадзора круг обследуемых лиц был расширен. Исследования также прошли сотрудники отделений, расположенных в одном крыле с отделениями хирургии и реанимации, ординаторы этих отделений клиник, работники клининга, представители ЧОП.

На сегодняшний день в клиниках СибГМУ организовано взятие более 800 мазков на COVID-19 как в плановом порядке у сотрудников (группа риска медработников), так и у контактных лиц с заболевшими.

По состоянию на 6 мая за весь период у медицинского персонала клиник СибГМУ зафиксировано 10 положительных тестов на COVID-19.

При каждом случае выявления заболевания проводилась заключительная дезинфекция помещений клиники. Кроме того, в приемных отделениях, отделении реанимации, в эндоскопических службах медперсонал использует защитные костюмы первого типа.

С 1 мая организована максимальная выписка пациентов из отделений хирургии, перевод ряда пациентов в специализированный респираторный госпиталь, развернутый на базе медсанчасти № 2 Томска.

Сотрудники клиник с учетом майских праздников были, по возможности, разобщены. Контактные сотрудники сдадут повторные тесты 8 мая.

При этом клиники СибГМУ продолжают принимать пациентов. Количество дежурств по скорой помощи в период эпидемии новой коронавирусной инфекции выросло на треть. Это связано с введением в Томске новой схемы маршрутизации больных, поступающих по «скорой», и перепрофилированием медучреждений.

В клиниках СибГМУ для пациентов с признаками ОРВИ предусмотрены отдельные входы с усиленными мерами защиты медперсонала: одноразовые халаты, респираторы, бахилы, шапочки, перчатки, очки или защитный экран.

В остальных подразделениях действует усиленный контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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